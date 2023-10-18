مسيرة احتجاجية لطلبة ظهر المهراز بفاس دعما لغزة

2023-10-18 / 16:34
3
هبة بريس _ فاس

تظاهر طلبة ظهر المهراز عصر اليوم الأربعاء في مسيرة احتجاجية جابت الشوارع الرئيسية لمدينة فاس مدعمين لفلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف ومتواصل منذ أيام أوقع الآلاف بين شهداء وجرحى من المدنيين، وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة

المسيرة التي نظّمت تحت شعار “الشعب المغربي مع طوفان الأقصى وضد التطبيع ” رفعت فيها الأعلام الفلسطينية والمغربية وصور المسجد الأقصى هاتفين بشعارات داعمة لغزة وصمود الشعب الفلسطيني.

هذا و يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية في غزة من سكانها.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مطالب بإسقاط الجنسية الفرنسية عن كريم بنزيمة وسحب الكرة الذهبية منه

مطالب بإسقاط الجنسية الفرنسية عن كريم بنزيمة وسحب الكرة…

2023-10-18 / 18:34
Photo of “جرائم الأموال” تدين رئيس جماعة سابق بصفرو ونائبه

“جرائم الأموال” تدين رئيس جماعة سابق بصفرو ونائبه

2023-10-18 / 16:44
Photo of صحيفة عبرية: إسرائيل تجلي طواقم سفارتيها في المغرب ومصر بسبب المظاهرات الغاضبة

صحيفة عبرية: إسرائيل تجلي طواقم سفارتيها في المغرب ومصر…

2023-10-18 / 14:10
Photo of الفرقة الوطنية تحقق في تلاعبات مالية لشركة أوروبية لها فروع بالمغرب

الفرقة الوطنية تحقق في تلاعبات مالية لشركة أوروبية لها…

2023-10-18 / 13:07
Photo of اعتقال مبحوث عنه في قضايا ابتزاز جنسي لعدد من المشاهير

اعتقال مبحوث عنه في قضايا ابتزاز جنسي لعدد من…

2023-10-18 / 12:56
Photo of حصيلة قتلى الفلسطينيين في قطاع غزة تتجاوز 3300 شخص

حصيلة قتلى الفلسطينيين في قطاع غزة تتجاوز 3300 شخص

2023-10-18 / 12:53
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ58 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ58 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-10-18 / 11:16
Photo of تأجيل النظر في محاكمة “البوصيري” وعمدة فاس ومتهمين آخرين .

تأجيل النظر في محاكمة “البوصيري” وعمدة فاس ومتهمين آخرين…

2023-10-18 / 10:59
Photo of بريد المغرب يصدر طابعا بريديا خاصا بيوم الأغذية العالمي

بريد المغرب يصدر طابعا بريديا خاصا بيوم الأغذية العالمي

2023-10-18 / 10:30
Photo of فقدان بحار وانقاذ آخر بعد غرق قارب بساحل أكادير

فقدان بحار وانقاذ آخر بعد غرق قارب بساحل أكادير

2023-10-18 / 10:17

‫3 تعليقات

  3. أتمنى من كل مدن المغرب ان تنهض نهض رجل واحد لدفاع عن غزة إذا ماستثنيا اليهود لي معانا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق