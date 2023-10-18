الفرقة الوطنية تحقق في تلاعبات مالية لشركة أوروبية لها فروع بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها و تحرياتها المعمقة بخصوص قضية تلاعبات بملايير السنتيمات متورطة فيه شركة أوروبية لها فروع بعدد من الدول الأفريقية في مقدمتها المغرب.

و توصلت عناصر الفرقة الوطنية بوثائق و معلومات هامة من سلطات الرقابة المالية بإحدى الدول الأفريقية التي ترتبط مع المغرب باتفاقيات تعاون أمني و قضائي، الأمر الذي عجل بتحركها للبحث في ملف قد يسقط عددا من الرؤوس.

و حسب المعلومات المتوفرة، فالأمر يتعلق بشركة مجهولة الهوية، مقرها المركزي في أوروبا و لها فروع بالمغرب و تقوم بتحويلات مالية مهمة من المغرب في اتجاه أوروبا عبر معاملات تجارية وهمية مرفوقة بفواتير مشكوك في هويتها و قيمتها.

و حسب ذات المعلومات، فالأبحاث حاليا تهم مبالغ تفوق قيمتها 300 مليار سنتيم، تم تحويلها على شكل دفعات متفرقة في السنوات الأخيرة من المغرب لأوروبا عبر شركات مختلفة يشتبه أنها وهمية و بمعاملات غير حقيقة.

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