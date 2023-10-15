لقجع: “بيدروس قام بعمل كبير و ما وصلنا له يتطلب العمل للحفاظ على المكتسبات”

هبة بريس ـ رياضة

تم تقديم يومه الأحد 15 أكتوبر 2023 بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، المدرب الإسباني فيلدا رودريغيز، الذي سيشرف على تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في المرحلة المقبلة، خلال حفل حضره فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

و في بداية الحفل، شكر فوزي لقجع، رينالد بيدروس مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية السابق والطاقم التقني الذي اشتغل بجانبه على العمل الذي قاموا به، قبل أن يرحب بالمدرب الجديد فيلدا رودريغيز.

وأكد فوزي لقجع، أن الديناميكية التي تعيشها كرة القدم النسوية المغربية تقتضي مواصلة العمل للحفاظ على المكتسبات والرفع تحد جديد، أبرزه التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستجرى الصيف العام المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة، التي تمر من بوابة كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى بالمغرب.

*الصورة من الأرشيف

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