الجيش الإسرائيلي: “ننتظر قرارا سياسيا بشأن توقيت الهجوم الكبير على غزة”

هبة بريس ـ وكالات

تواصل إسرائيل استعداداتها لتنفيذ اجتياح بري في غزة بعد أن مددت المهلة التي منحتها للفلسطينيين لإخلاء المنطقة.

فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه ينتظر “قرارا سياسيا” بشأن توقيت الهجوم الكبير على القطاع.

وأمر الجيش الإسرائيلي بالإجلاء الفوري لمدنيين من منطقة قريبة من الحدود مع لبنان بعد مقتل شخص جراء قصف صاروخي على إحدى البلدات الحدودية، إثر تبادل قصف مع حزب الله.

هذا، وأكدت إسرائيل استئناف إمداد جنوب قطاع غزة بالمياه. فيما حذّر الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية من أن اجتياحا بريا إسرائيليا لقطاع غزة “قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة”.

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