هجمات إسرائيل ترفع عدد قتلى الفلسطينيين الى 1799

هبة بريس _ الرباط

دخلت هجمات إسرائيل الجوية على قطاع غزة، الجمعة، يومها السابع، وسط تصاعد قياسي لحصيلة الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة الشهداء الجمعة إلى 1799 إضافة إلى 6388 جريحا جراء الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة منذ السبت.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية “ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، استشهد 1799 مواطناً منهم 583 طفلًا و351 امرأة وإصابة 7388 مواطنا آخرين بجروح مختلفة منهم 1901 طفل و1185 امرأة”.

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