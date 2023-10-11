أخنوش يتباحث مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي

هبة بريس ـ الرباط

تباحث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمراكش، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، مارك كارني، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.

وقال كارني، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء الذي جرى بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن هذا اللقاء شكل فرصة لتناول شتى الفرص الاقتصادية المتاحة بالمغرب، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن “المغرب يقدم نموذجا للعالم لما يمكننا القيام به إذا تحلينا بالطموح والرغبة والابتكار”.

وبخصوص تنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أكد المبعوث الأممي أن “اجتماعات مراكش هي الأفضل من حيث التنظيم، وتشكل لحظة هامة وحاسمة بالنسبة للعالم”.

يشار إلى أن أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي انطلقت، أول أمس الاثنين، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.

وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.

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