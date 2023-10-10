بنشعبون : اجتماعات BM و FMI بالمغرب “اعتراف بالتقدم المغربي “

2023-10-10 / 17:40
0
هبة بريس _ وكالات

أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، يوم الثلاثاء بمراكش، أن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بالمغرب يعد “مؤشرا هاما على الثقة في بلادنا، واعترافا بالتقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك”.

وأبرز السيد بنشعبون، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المغرب، من خلال استضافة هذه الاجتماعات التي تجمع نخبة المالية العالمية، يجسد أيضا قدرته الكبيرة على تنظيم تظاهرات عالمية بنجاح”.

وأشار إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار يغتنم مشاركته في هذه التظاهرة الكبرى ليستعرض أمام الفاعلين الماليين العالميين المزايا التي يزخر بها المغرب، وكذا مناخ الأعمال والإصلاحات المنجزة تحت قيادة الملك محمد السادس، وهو ما يجعل من المملكة منصة استثمارية جذابة للغاية.

وأوضح أن المغرب سطر مجموعة كاملة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتطلب استثمارات هامة، مسجلا أن حضور صندوق محمد السادس للاستثمار اليوم بمراكش يمثل، من جهة، “فرصة فريدة لنا للالتقاء بكل هؤلاء المانحين الذين قد يكونوا مهتمين بهذه الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس، ومن جهة أخرى، لتقديم الصورة الحقيقية للمغرب الذي ينخرط في الإصلاحات بنجاح”.

وبعدما سلط الضوء على التعبئة الكبيرة التي تم إطلاقها تحت قيادة الملك محمد السادس بعد الزلزال، إلى جانب زخم التضامن النموذجي بين المغاربة، أبرز السيد بنشعبون “صمود المغرب في مواجهة الأزمات، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وقدرته الكبيرة على التعبئة والتنظيم والعمل”

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسمي : “التضخم” مستمر في الانخفاض

رسمي : “التضخم” مستمر في الانخفاض

2023-10-10 / 15:46
Photo of خبير اقتصادي … “اجتماعات مراكش” ستبحث كيفية إعادة هيكلة الديون

خبير اقتصادي … “اجتماعات مراكش” ستبحث كيفية إعادة هيكلة الديون

2023-10-10 / 12:42
Photo of رهانات إجتماعات مراكش..التمويل المستدام، أزمات الديون وآثار ما بعد كورونا

رهانات إجتماعات مراكش..التمويل المستدام، أزمات الديون وآثار ما بعد…

2023-10-10 / 12:29
Photo of اجتماعات مراكش..”النقد الدولي” يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المغربي

اجتماعات مراكش..”النقد الدولي” يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المغربي

2023-10-10 / 11:16
Photo of ” لارام” ستطرح مناقصة لشراء 200 طائرة بنهاية 2023

” لارام” ستطرح مناقصة لشراء 200 طائرة بنهاية 2023

2023-10-10 / 11:03
Photo of مسؤول بالبنك الدولي: المغرب من أفضل البلدان في منطقة “مينا”

مسؤول بالبنك الدولي: المغرب من أفضل البلدان في منطقة…

2023-10-10 / 10:41
Photo of بنك المغرب يشتري سندات من البنك الدولي بقيمة 200 مليون أورو

بنك المغرب يشتري سندات من البنك الدولي بقيمة 200…

2023-10-09 / 17:35
Photo of الجواهري : انتعاش السياحة كان سريعا في جهة مراكش

الجواهري : انتعاش السياحة كان سريعا في جهة مراكش

2023-10-09 / 16:37
Photo of “كريستالينا جورجيفا” ..المغرب اعطى للعالم بأسره درسا حقيقيا في التضامن

“كريستالينا جورجيفا” ..المغرب اعطى للعالم بأسره درسا حقيقيا في…

2023-10-09 / 16:18
Photo of “رئيس البنك الأوروبي للاستثمار” معجب بصمود المغرب إبان “زلزال الحوز “

“رئيس البنك الأوروبي للاستثمار” معجب بصمود المغرب إبان “زلزال…

2023-10-09 / 13:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق