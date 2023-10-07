إسرائيل تستعيد السيطرة على مقر قيادة فرقة غزة وتقطع الكهرباء عن القطاع

2023-10-07 / 18:15
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هبة بريس - متابعة

قالت مصادر اعلامية اسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي، استعاد السيطرة على مقر قيادة فرقة غزة، فيما أمرت شركة الكهرباء بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه بعد 13 ساعة من بدء القتال استعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على مستوطنة كيبوتس رائيم ، وفي كفر غزة ونحال عوز لا تزال المعارك مستمرة بين المسلحين والسكان المحاصرين هناك.

من جانبه، أمر وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس شركة الكهرباء بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، مقتل 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

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