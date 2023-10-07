نتنياهو: نحن في حالة حرب وسنرد بقوة

2023-10-07 / 10:37
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت “نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل”.

وقال نتنياهو: “صباح اليوم باكرا قامت حماس بالهجوم ضد إسرائيل، ووجهت تعليماتي بتطهير البلدات الاسرائيلية من المخربين”.

وأضاف: “أوعزت بتجنيد الاحتياط وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء اسرائيل من قبل”.

ودعا نتنياهو الإسرائيليين إلى الانصياع إلى التعليمات، وقال:”سننتصر في هذه الحرب”.

وكانت كتائب القسام أعلنت بدء عملية “طوفان الأقصى” صباح اليوم، وقال القائد العام للكتائب محمد الضيف إن “الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

ودعا الضيف “المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع مقاومة فلسطين”.

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‫5 تعليقات

  3. ايها المجرم, بغطرستك المفرطة, انت سبب سفك الدماء والحروب. حتى الشعب الاسرائلي فطن لجرائمك.

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