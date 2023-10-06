Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2014-08-31 06:53:53Z | |

إغلاق 5 مدارس في فرنسا لتطهيرها من “بق الفراش”

2023-10-06 / 16:53
8
هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن وزارة التعليم الفرنسية قررت إغلاق خمس مدارس، لإجراء عمليات تطهير من “بق الفراش”، الذي انتشر على نطاق واسع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن مدارس منتشرة في إدارات مختلفة في جنوب وجنوب شرق وشرق البلاد، وأن “بق الفراش” قد تم اكتشافه في عدة مؤسسات تعليمية أخرى، ولكن تم اتخاذ قرار بعدم إغلاقها بشكل كامل.

وأشارت أنباء في وقت سابق إلى أن لندن بدورها تعاني من ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ “بق الفراش” بمعدل الثلثين.

ووفقا لعالم الأحياء الدقيقة، ديفيد كين، يمكن مقارنة حجم المشكلة في لندن، بالوضع التي تعيشه باريس جراء هذه الآفات.

وبحسب البيانات ارتفع عدد الأسر التي تعاني من وجود “بق الفراش” بشكل ملحوظ، بين عامي 2021 و2023. علما بأن هذه الطفيليات يزداد انتشارها بشكل كبير في فصل الصيف وتحديدا، عندما يبدأ الكثيرون بتنظيم رحلات سفر جماعية.

كما لفتت الصحيفة إلى أن المشكلة تفاقمت بعد أن رفعت السلطات القيود المتعلقة بفيروس كورونا، والآن يمكن ملاحظة الحشرات في وسائل النقل والمستشفيات.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منصة “إكس” تخفي عناوين المقالات الصحافية

منصة “إكس” تخفي عناوين المقالات الصحافية

2023-10-06 / 14:16
Photo of فرنسا تسحب 400 جندي من النيجر

فرنسا تسحب 400 جندي من النيجر

2023-10-06 / 12:38
Photo of الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام

2023-10-06 / 10:51
Photo of قاض تونسي يأمر بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر

قاض تونسي يأمر بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر

2023-10-05 / 22:30
Photo of “تبون” يعلن الخسارة ويؤكد إغلاق ملف الانضمام إلى “بريكس”

“تبون” يعلن الخسارة ويؤكد إغلاق ملف الانضمام إلى “بريكس”

2023-10-05 / 19:29
Photo of وزير الصحة الجزائري: بق الفراش لن يدخل بلادنا لأن عائلاتنا نظيفة

وزير الصحة الجزائري: بق الفراش لن يدخل بلادنا لأن…

2023-10-05 / 17:44
Photo of فرنسا: انسحاب قواتنا من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع

فرنسا: انسحاب قواتنا من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع

2023-10-05 / 09:48
Photo of ترامب: هدفي العودة لرئاسة البلاد وليس رئاسة مجلس النواب

ترامب: هدفي العودة لرئاسة البلاد وليس رئاسة مجلس النواب

2023-10-04 / 17:55
Photo of رئيس “النواب الأمريكي” المؤقت يطرد بيلوسي من “الكابيتول”

رئيس “النواب الأمريكي” المؤقت يطرد بيلوسي من “الكابيتول”

2023-10-04 / 09:34
Photo of إيطاليا ..قت__ لى في حادث سقوط حافلة من على جسر بالبندقية

إيطاليا ..قت__ لى في حادث سقوط حافلة من على…

2023-10-03 / 23:14

‫8 تعليقات

  4. ﴿فَكُلًّا أَخَذنا بِذَنبِهِ فَمِنهُم مَن أَرسَلنا عَلَيهِ حاصِبًا وَمِنهُم مَن أَخَذَتهُ الصَّيحَةُ وَمِنهُم مَن خَسَفنا بِهِ الأَرضَ وَمِنهُم مَن أَغرَقنا وَما كانَ اللَّهُ لِيَظلِمَهُم وَلكِن كانوا أَنفُسَهُم يَظلِمونَ﴾ [العنكبوت: 40]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق