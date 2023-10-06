المغرب يحصل على جائزة أحسن تقدم على الصعيد العربي والعالمي في مؤشر التنمية البريدية

2023-10-06 / 10:55
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هبة بريس - اقتصاد

تسلم السيد أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، بحضور سعادة السيد مصطفى المنصوري، سفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية، اليوم 5 أكتوبر 2023 بالرياض، جائزة أحسن تقدم على الصعيد العربي في مؤشر التنمية البريدية برسم سنة 2023 والذي مكن من تحقيق قفزة مهمة في ترتيب المملكة المغربية على الصعيد العالمي.

وجاء هذا التتويج تبعا لما حققه المغرب من تطور ملحوظ في مؤشرات أداء التنمية البريدية حيث تقدمت المملكة المغربية ب 30مركز في مؤشر التنمية البريدية لعام 2023، الذي يصدر عن الاتحاد البريدي العالمي، لتصل بذلك إلى المرتبة الـ 45 من بين 172 دولة وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 77 من بين 172 دولة في 2022.

هذا، وقد تم تنظيم حفل التتويج خلال أشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي المنعقد خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023 بالرياض.

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