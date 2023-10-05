محلل تونسي: “الدولة العربية الإفريقية الوحيدة القادرة على تنظيم المونديال هي المغرب”

2023-10-05 / 11:07
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هبة بريس ـ رياضة

لا حديث في الصحافة العالمية سوى عن تنظيم المغرب لبطولة العالم 2030 مناصفة مع البرتغال و إسبانيا، باعتبار القيمة الكبيرة لهذا الحدث الذي يعتبر الأغلى و البطولة الأكثر مشاهدة عالميا.

نيل المغرب تنظيم الحدث العالمي اسثأتر باهتمام مختلف وسائل الإعلام بما فيها التي تمثل المنطقة المغاربية، حيث تحدثت قنوات تونس مثلا بإسهاب عن هذا الحدث الكبير.

و في هذا الصدد، قال محلل تونسي في إحدى القنوات المحلية بأن المغرب حاليا هو البلد العربي الإفريقي الوحيد القادر على تنظيم بطولة بحجم كأس العالم.

و أضاف ذات المحلل في بلاطو مباشر بقناة تونسية: “المغرب أصبح نموذجا يجب أن يحتذى به، يمشي خطوة خطوة نحو التقدم، و رغم إمكانياته المحدودة لكنه تجاوز عددا من الدول و أصبح دولة مرتاحة، وفق تعبيره، و عندها القدرة على تنظيم بطولة بقيمة المونديال”.

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‫2 تعليقات

  1. … رغم إمكانياته المحدودة. لدينا الكثير ماليس لديكم ولا الجزائر ولا… ََايها المحلل.

  2. ههههههه ،في التلفاز ،اما الواقع لم ينظموا حتى الباعة المتجولين، دولة الاشهار .
    العكر على لخنونة

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