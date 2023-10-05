الاتحاد الاشتراكي: تنظيم “مونديال 2030” إنجاز عظيم

هبة بريس - الرباط

أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه تلقى ببالغ الفرح النبأ السار الذي زفه جلالة الملك الى شعبه الوفي باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وفي هذا الصدد، أعرب الحزب عن عميق امتنانه وشكره للملك عن هذا الانجاز الكروي والحضاري العظيم الذي تحقق للأمة المغربية تحت قيادته، علاوة على ما تحقق من قبل من مكتسبات رفعت رأس الأمة عاليا وزادت اعتزاز المغاربة بمغربيتهم ووطنيتهم.

وهنأ الحزب، الشعب المغربي الجدير بكل المنجزات والانتصارات، مؤكدا على أن هذا يعد إشادة واعتراف بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى، كما ورد في البلاغ التاريخي للديوان الملكي

كما أشاد بمتانة المجهود الثلاثي المشترك بين بلادنا وجارتيها الشماليتين وبما يحبل به المستقبل من آفاق واعدة للشعوب الثلاثة، المغربي والاسباني والبرتغالي، مقدما تهانئه الخالصة لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال..

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