الملك: “متمنياتنا للشعب العراقي الشقيق باطراد التقدم والازدهار”

2023-10-03 / 11:55
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية العراق، فخامة السيد عبد اللطيف جمال رشيد، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد عبد اللطيف جمال رشيد، وأصدق المتمنيات للشعب العراقي الشقيق باطراد التقدم والازدهار، في ظل الأمن والاستقرار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنها لمناسبة أغتنمها لأعرب لكم عن مدى ارتياحي لما يربط بين المملكة المغربية وجمهورية العراق من أواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا من أجل مواصلة تعزيزها والارتقاء بتعاوننا الثنائي إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين”.

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