بريطانيا تتجه لمنع استخدام التلاميذ للهواتف المحمولة بالمدارس

2023-10-03 / 11:11
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هبة بريس - وكالات

من المقرر أن تحظر وزارة التعليم البريطانية، الإثنين 2 أكتوبر 2023، استخدام التلاميذ الهواتف في المدارس أثناء الدروس وفترات الاستراحة بهدف إنهاء أي اضطرابات في الفصول وتحسين عملية التعلُّم.

صحيفة The Times البريطانية أوضحت أن وزيرة التعليم، جيليان كيغان، ستعلن عن مقترح منع استخدام التلاميذ الهواتف في المدارس، الإثنين، في مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر.

كما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن مصدراً حكومياً قال إن هذا الحظر سيمنح المعلمين صلاحيات أكبر.

وقال المصدر إن كيغان ترى أن الهواتف المحمولة تسبب “تشتت التركيز والسلوك التخريبي والتنمر”.

صحيفة “التايمز” أشارت إلى أن بعض المدارس تحظر بالفعل استخدام التلاميذ الهواتف في المدارس خلال النهار، وتلزم التلاميذ بتسليمها كل صباح. وتسمح مدارس أخرى باستخدامها، خاصة أثناء استراحة الصباح وفي وقت الغداء.

فيما لم تعلق وزارة التعليم على المقترح حين اتصلت بها صحيفة The Times. ويُعتقد أن كل مدرسة على حدة ستتولى مسؤولية تطبيق هذا الحظر.

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