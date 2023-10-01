أثارت مخاوف الساكنة..ظهور مفاجئ لحفرة عميقة ضواحي الجديدة

هبة بريس - الرباط

أثارت حفرة عميقة ظهرت بشكل مفاجئ الأسبوع المنصرم باحدى الأراضي الفلاحية الواقعة بتراب منطقة حد ولاد فرج ضواحي اقليم الجديدة، (أثارت) مخاوف الساكنة.

وبحسب المعطيات المحصل عليها، فقد تفاجأت ساكنة المنطقة بظهور الحفرة العميقة يوم 28 من شتنبر، بعمق 60 مترا، وعرض يتجاوز 20 مترا، حيث تم اخطار السلطات المحلية التي حلت بعين المكان وقامت بتطويق مكان تواجد الحفرة في انتظار الكشف عن سبب ظهور هذه الحفرة العميقة .

وربطت ساكنة المنطقة بين ظهور الحفرة العميقة وزلزال الحوز الذي بلغت قوته 7 درجات على سلم ريشتر .

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