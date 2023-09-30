السويد.. سلوان موميكا يحرق مجددا نسخة من القرآن والشرطة تعتقل محتجين
هبة بريس - وكالات
قام المهاجر العراقي في السويد سلوان موميكا اليوم السبت مجددا بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو تحت حماية الشرطة التي اعتقلت شخصين كانا من ضمن المحتجين على هذه الواقعة.
ويأتي ذلك بعد أن حصل سلوان موميكا الذي نظم عددا من “فعاليات” حرق القرآن الكريم على إذن لإقامة فعالية جديدة في مدينة مالمو السويدية.
وأظهر مقطع الفيديو قيام الشرطة السويدية باعتقال بعض الأشخاص الذين احتجوا على هذا الفعل.
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11 تعليقات
تبين بالملموس أن السويد تمارس الشطط وأنها معادية للإسلام والمسلمين..
اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك يارب العالمين..
يجب مقاطعة كل منتجات السويد ردا على استفزازها للإسلام..
السويد تشجع سلوان موميكا على حرق المصحف الشريف..
يجب قتل هذا اللعين عدو الله..
رغم ما قام به سلوان موميكا من عمل معادي للمسلمين والإسلام.فان القرأن الكريم محفوظ في الصدور..
اللهم انتقم منه أشد انتقام يآرب العالمين..
السويد دولة محضورة بدون أخلاق ولا مبادئ ولا تحترم الديانات السماوية الاخرى منها الدستور الإسلامي..
نتمنى من السلطات السويدية التحرك ضد هذا المجرم واعتقاله في أقرب وقت..
اللهم احفظ الإسلام والمسلمين وارفع راية الحق والنصر..
ههه اننا نحمل القرآن وكلام الله في صدورنا ففعل ماشئت انت واعداء الاسلام في دولة السويد هههههه