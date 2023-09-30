Salwan Momika protests outside a mosque in Stockholm on June 28, 2023, during the Eid al-Adha holiday. Momika, 37, who fled from Iraq to Sweden several years ago, was granted permission by the Swedish police to burn the Muslim holy book during the demonstration. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

السويد.. سلوان موميكا يحرق مجددا نسخة من القرآن والشرطة تعتقل محتجين

2023-09-30 / 17:01
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هبة بريس - وكالات

قام المهاجر العراقي في السويد سلوان موميكا اليوم السبت مجددا بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو تحت حماية الشرطة التي اعتقلت شخصين كانا من ضمن المحتجين على هذه الواقعة.

ويأتي ذلك بعد أن حصل سلوان موميكا الذي نظم عددا من “فعاليات” حرق القرآن الكريم على إذن لإقامة فعالية جديدة في مدينة مالمو السويدية.

وأظهر مقطع الفيديو قيام الشرطة السويدية باعتقال بعض الأشخاص الذين احتجوا على هذا الفعل.

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‫11 تعليقات

  6. رغم ما قام به سلوان موميكا من عمل معادي للمسلمين والإسلام.فان القرأن الكريم محفوظ في الصدور..

  8. السويد دولة محضورة بدون أخلاق ولا مبادئ ولا تحترم الديانات السماوية الاخرى منها الدستور الإسلامي..

  11. ههه اننا نحمل القرآن وكلام الله في صدورنا ففعل ماشئت انت واعداء الاسلام في دولة السويد هههههه

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