روسيا تضع رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين وضع رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي على قائمة المطلوبين.

واعتبرت الوزارة رئيس المحكمة الجنائية الدولية “مطلوب بموجب القانون الجنائي الروسي”، فيما لم تقدم مزيد من التفاصيل حول قراراها.

وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا باختصاصها القضائي، قد أصدرت في 17 مارس مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما تتهم المحكمة الجنائية الدولية الجانب الروسي، بـ”اختطاف” أطفال أوكرانيين، فيما تقول موسكو إنها أخذتهم من مناطق القتال إلى مناطق آمنة.

وفي ماي الماضي أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، عزم بلاده وضع قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا مذكرة “القبض” على بوتين ضمن قوائم المطلوبين لدى روسيا.

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