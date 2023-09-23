الجيش اللبناني يطلق الغاز المسيل للدموع على جنود اسرائليين

هبة بريس - وكالات

قال الجيش اللبناني إنه أطلق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية على الحدود اليوم السبت (23 سبتمبر) ردا على هجمات بقنابل دخان أُطلقت على قواته، غير أن إسرائيل قالت إن الجانب اللبناني هو من بدأ الاشتباكات.

وذكر الجيش اللبناني في بيان أن عناصر إسرائيلية خرقت الخط الفاصل الحالي بين البلدين وأطلقت قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء قيام جرافة بإزالة ساتر ترابي أقامه الإسرائيليون في منطقة بسطرة.

ويعرف هذا الخط الفاصل باسم الخط الأزرق، وهو حدود رسمتها الأمم المتحدة وتمثل الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية عندما غادرت جنوب لبنان في عام 2000.

وأضاف الجيش اللبناني أن عناصر الدورية ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه العناصر الإسرائيلية “ما أجبرهم على الانسحاب..”.

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