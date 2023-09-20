سنطرال دانون تساهم بـ7 ملايين درهما في صندوق دعم ضحايا الزلزال

2023-09-20 / 16:48
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هبة بريس

أكدت سنطرال دانون التزامها تجاه الأسر المتضررة في منطقة الحوز تماشياً مع روح المسؤولية المجتمعية للشركة وخاصة في وقت الأزمات.

وفي أعقاب إعلان منحة أولية قدرها مليون وحدة من منتجات الحليب التي مثلت أول مساعدة طارئة لصالح المنكوبين. وتلتزم شركة سنطرال دانون بتفعيل مرحلة إعادة الإعمار بعد الزلزال، وذلك بتخصيص مبلغ إجمالي قدره 14 مليون درهم من أجل توزيعها على محورين رئيسيين:

• مساهمة مالية لصندوق 126 قدرها 7 ملايين درهم، وتشمل هذه المنحة المشاركة التضامنية للموظفين عبارة عما يعادل يوم عمل واحد.
• تبرعات عينية قيمتها 7 ملايين درهم لدعم الجهود الطوعية التي يبذلها عمال سنطرال دانون من أجل متضرري زلزال الحوز، وتشمل المنحة أيضا منتجات الحليب وتوفير الخيام والأغطية وغيرها من المواد الأساسية، وتهدف هذه المنح إلى مساعدة الأسر المتضررة مع اقتراب فصل الشتاء.

وما زالت سنطرال دانون قريبة جدا من الأسر المنتمية للمناطق المتضررة وتسعى لمساعدة هاته الأسر على العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.

وصرحت السيدة ناتالي ألكيير الرئيسة المديرة العامة لـ سنطرال دانون:
“بعد أن عبرنا عن تضامننا من خلال توفير 1 مليون وحدة من منتجات الحليب للسلطات من خلال الجمعيات الشريكة، قمنا بتعزيز التزامنا تجاه الأسر المتضررة في منطقة الحوز من خلال تخصيص مبلغ إجمالي قدره 14 مليون درهم ويبقى هدفنا هو المساهمة بشكل فعال في جهود إعادة الإعمار التي تقوم بها السلطات حاليا.”

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