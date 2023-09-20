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انتهاء تجارب تقوية وتأمين تزويد مركز باب تازة بالماء الشروب

2023-09-20 / 15:15
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هبة بريس

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن الانتهاء من تجارب استغلال مشروع تقوية وتأمين تزويد مركز باب تازة بإقليم شفشاون بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة معالجة مياه سد شفشاون.

وأبرز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بلاغ صحافي، بأن هذه التجارب، التي انطلقت في 25 غشت وتم إنهاؤها بنجاح، تأتي بعد الشروع في استغلال الشطر الأول من مشروع تقوية وتأمين تزويد مدينة شفشاون والدواوير المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقاً من سد شفشاون في نونبر 2022، والذي شمل أساسا إنجاز محطة معالجة بقدرة 13.820 متر مكعب في اليوم.

ويتضمن مشروع تزويد مركز باب تازة بالماء الصالح للشرب، الذي تقدر كلفته ب 99 مليون درهم، بناء وتجهيز أربع محطات ضخ وإنشاء خزان بسعة 1500 متر مكعب ووضع 29 كلم من القنوات بقطر 350 ملمتر، حيث سيمكن من تزويد ساكنة المركز التي تقدر بحوالي 10 آلاف نسمة بالماء الشروب، والحد من العجز المسجل في الإنتاج بالمركز خلال فصل الصيف وبالتالي وضع حد للاضطرابات في التزويد بالماء الشروب بهذا المركز بسبب وضعية الإجهاد المائي التي يعرفها المغرب والمترتبة عن توالي سنوات الجفاف.

ويندرج المشروع، حسب المصدر نفسه، في إطار تقوية وتأمين تزويد مدينة شفشاون والدواوير المجاورة بالماء الصالح للشرب، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 680 مليون درهم ممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (FADES)، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2027 ، الذي تم توقيع الاتفاقية المتعلقة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 13 يناير 2020.

وسيساهم هذا المشروع الهام في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

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