السد القطري يتعاقد مع اللاعب إلياس حسني

2023-09-19 / 13:05
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هبة بريس

أعلن نادي السد القطري في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، عن تعاقده مع اللاعب إلياس حسني قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للموسم الحالي 2023 / 2024 .

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي في منصة (اكس) أن اللاعب حسني ،الفرنسي من أصول مغربية، سيحل مكان البرازيلي جيوفاني هنريكي الذي تعرض للإصابة قبل بداية الموسم.

وتضم قائمة المحترفين بالسد كلا من البرازيلي جيليرمي توريس والجزائري بغداد بونجاح والبرازيلي باولو أوتافيو والكولومبي ماتيس أوريبي والإيراني محمد أمين حزباوي، والإكوادوري جونزالو بلاتا.

وتأمل جماهير السد أن يحقق الوافد الجديد الإضافة المرجوة ويكون عنصرا مؤثرا في البطولات المحلية وأيضا دوري أبطال آسيا.

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