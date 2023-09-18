A picture taken on April 29, 2011 shows tourists standing on a terrace overhanging Djemaa El-Fna square in Marrakech, a day after a bomb killed 16 people at the Argana cafe, a popular tourist cafe of the square. A bomb in Marrakesh that killed 16 people was set off by a remote-control device and bore the hallmarks of Al-Qaeda, a Moroccan minister said. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA

خبير سياحة…انخفاض عدد الزوار في هذه الشهور “أمر طبيعي”

2023-09-18 / 18:17
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هبة بريس _ الرباط

يدور حديث مسترسل عن تداعيات زلزال الحوز على السياحة بمراكش إذ يرى البعض أن التداعيات ستكون وخيمة ٣ فينا يرى البعض الآخر أن السياحة ستتعافى بسرعة

وتعليقا على الموضوع خفف الخبير في القطاع السياحي، الزوبير بوحوت، من وقع الزلزال على القطاع السياحي في المناطق المتضررة، وخاصة مراكش، مفسرا ذلك بكون “المدينة تبعد عن مركز الزلزال بـ150 كيلومترا” وبأنه “لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف السياح المغاربة أو الأجانب”.

وشدد بوحوت ” على أن “انخفاض السياحة بين شهريغشت وسبتمبر أمر طبيعي”، مشيرا في السياق إلى أن مراكش مثلا عام 2019 انتقلت من 900 ألف ليلة سياحية في أغسطس إلى 700 ألف في سبتمبر وانتقلت في أكادير من 830 ألف ليلة سياحية في أغسطس إلى 534 ألف ليلة سياحية في سبتمبر.

واستدرك الخبير السياحي بأن ذلك لا يعني عدم تأثر القطاع بالزلزال لافتا إلى أن “نسبة إلغاء حجوزات الفنادق والتأشيرات بسبب تداعياته تقدر بحوالي 10٪”، وهو ما يرجعه إلى “ربط وسائل الإعلام، خاصة الدولية، وقوع الزلزال بمدينة مراكش”.

وتابع المتحدث ذاته أن “السياحة القروية تضررت أكثر لارتفاع نسبة القتلى في هذه المناطق وانهيار مختلف البنايات بها والضغط على طرقها إثر استمرار عمليات الإنقاذ وتوافد قافلات المساعدة” يقول بوحوت لاصوات مغربية

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