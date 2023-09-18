بعد “السواد”.. الألوان الزاهية ترسم مستقبلا أفضل للأطفال ضحايا الزلزال

هبة بريس

بعد حداد وحزن وسواد خيم على المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب يوم ال8 شتنبر الماضي، عادت الألوان الزاهية لترسم مستقبلا أفضل للأطفال.

ومنذ الساعات الأولى للفاجعة، واكب عناصر القوات المسلحة الملكية، الأطفال ضحايا هذا الزلزال المدمر، مواكبة طبية ونفسية لتجاوز هذه الظرفية العصيبة.

كما نظم عناصر القوات المسلحة الملكية، ورشات رسم وتلوين للأطفال، محاولين إعادة البسمة الى محياهم ورسم مستقبل أفضل بأناملهم.

هذا ويشار الى أن مظاهر الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجيا إلى المناطق المتضررة من الزلزال الأخير، وذلك بعد استئناف ساكنة هذه المناطق لجل أنشطتهم.

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