بعد “السواد”.. الألوان الزاهية ترسم مستقبلا أفضل للأطفال ضحايا الزلزال

2023-09-18 / 16:33
0
هبة بريس

بعد حداد وحزن وسواد خيم على المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب يوم ال8 شتنبر الماضي، عادت الألوان الزاهية لترسم مستقبلا أفضل للأطفال.

ومنذ الساعات الأولى للفاجعة، واكب عناصر القوات المسلحة الملكية، الأطفال ضحايا هذا الزلزال المدمر، مواكبة طبية ونفسية لتجاوز هذه الظرفية العصيبة.

كما نظم عناصر القوات المسلحة الملكية، ورشات رسم وتلوين للأطفال، محاولين إعادة البسمة الى محياهم ورسم مستقبل أفضل بأناملهم.

هذا ويشار الى أن مظاهر الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجيا إلى المناطق المتضررة من الزلزال الأخير، وذلك بعد استئناف ساكنة هذه المناطق لجل أنشطتهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيداع طبيب وممرضة السجن بتهمة الخيانة الزوجية

إيداع طبيب وممرضة السجن بتهمة الخيانة الزوجية

2023-09-18 / 17:56
Photo of تارودانت.. زيارات ميدانية لتحديد الساكنة المتضررة من الزلزال

تارودانت.. زيارات ميدانية لتحديد الساكنة المتضررة من الزلزال

2023-09-18 / 15:51
Photo of زلزال الحوز: الحياة تستعيد مجراها الطبيعي في جماعة إيجوكاك

زلزال الحوز: الحياة تستعيد مجراها الطبيعي في جماعة إيجوكاك

2023-09-18 / 15:09
Photo of وزارة ميراوي تكشف تفاصيل مرسوم “منح الدكتوراه الفخرية”

وزارة ميراوي تكشف تفاصيل مرسوم “منح الدكتوراه الفخرية”

2023-09-18 / 14:00
Photo of تارودانت.. منازل على حافة الانهيار بجماعة المنيزلة

تارودانت.. منازل على حافة الانهيار بجماعة المنيزلة

2023-09-18 / 13:23
Photo of زلزال الحوز: استئناف الدراسة بجماعة أمزميز

زلزال الحوز: استئناف الدراسة بجماعة أمزميز

2023-09-18 / 13:07
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-09-18 / 12:53
Photo of “أساتذة التعاقد” يطالبون بـ”ترقية استثنائية” لزملائهم ضحايا الزلزال

“أساتذة التعاقد” يطالبون بـ”ترقية استثنائية” لزملائهم ضحايا الزلزال

2023-09-18 / 12:47
Photo of مستعينا ب”البغال” و”الأحصنة”.. الجيش يواصل توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال

مستعينا ب”البغال” و”الأحصنة”.. الجيش يواصل توزيع المساعدات على المتضررين…

2023-09-18 / 12:23
Photo of “ميغاراما” تقرر تخصيص مداخيل قاعاتها يوم الجمعة لضحايا الزلزال

“ميغاراما” تقرر تخصيص مداخيل قاعاتها يوم الجمعة لضحايا الزلزال

2023-09-18 / 10:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق