زلزال الحوز..مادونا تدعو متابعيها للتبرع للمغرب

2023-09-16 / 10:33
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعربت النجمة العالمية مادونا عن تضامنها الكبير مع ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب مجموعة من المدن المغربية.

وكشفت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن تبرعها لفائدة المتضررين من الزلزال قائلة :” المغرب يحتل مكانة خاصة في قلبي”.

وواصلت قائلة:”شهدت البلاد الآن الزلزال الأكثر تدميرا منذ أكثر من 60 عاما. اليوم، اليوم أتبرع لدعم جهود الإغاثة الفورية على الأرض في المغرب، اذا كنت تستطيع، يرجى المشاركة في التبرع على الرابط أدناه”.

واضافت في تدوينة أخرى:”لن أنسى أبدًا اللحظات الجميلة التي شاركتها مع الأصدقاء والعائلة على مر السنين في المغرب، مكان جميل وسحري،الرجاء المساعدة بأي طريقة يمكنك”.

وجدير بالذكر أن مادونا هي فنانة استعراضية ومغنية وراقصة وكاتبة أغاني وملحنة و منتجة أفلام ومخرجة وممثلة وعارضة أزياء وسيدة أعمال وناشطة إنسانية أمريكية من أصول إيطالية.

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