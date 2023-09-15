مسؤولة طبية: “الإقبال القياسي على التبرع بالدم جعلنا نلجأ لنظام المواعيد المسبقة”

2023-09-15 / 16:02
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكدت أمال دريد، مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم لجهة الدار البيضاء سطات، بأن الفترة الحالية شهدت إقبالا غير مسبوق في التبرع بالدم و ذلك بعد أن استقبلت مراكز تحاقن الدم بالجهة الآلاف من المتبرعين.

و قالت ذات المسؤولة الجهوية بأن المركز قد بدأ الإتصالات بالمؤسسات و جمعيات المجتمع المدني و الإدارات و مؤسسات الدولة الراغبة في التبرع بالدم للتنسيق حول مواعيد لاحقة تغطي الثلاث أشهر القادمة.

و أضاف أمال دريد بأن مخزون إحتياطي الدم حاليا يشهد فائضا غير مسبوق في ثلاث أيام فقط حيث يقارب 9000 كيس (دم كامل) فقط في جهة الدار البيضاء، مضروب في ثلاثة أي بعد تأهيله لثلاث أكياس من المشتقات.

و دعت ذات المتحدثة كافة المواطنين للتفهم بأن الأهم من التبرع هو المداومة، علما أن الإحتياج مستمر خصوصا الأشهر القادمة ومن تبرع لن يتمكن من التبرع قبل شهرين أو ثلاث.

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