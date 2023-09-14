زلزال الحوز .. رصد أخبار زائفة

هبة بريس _ و م ع

على إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، الجمعة الماضية، يتم تداول العديد من الأخبار الزائفة. وفي هذا الصدد، تقوم وكالة المغرب العربي للأنباء بالفرز بين الأخبار الزائفة والصحيحة :

– تضررت بعض السدود بإقليم الحوز جراء زلزال 8 شتنبر، لا سيما سدود لالا تاكركوست، ويعقوب المنصور، وأبو العباس السبتي. (زائف)

نفت وزارة التجهيز والماء في بلاغ هذه “الأخبار الزائفة”، مؤكدة للمواطنين أن السدود المذكورة توجد في حالة جيدة وتعمل بشكل عادي.

كما أبرزت الوزارة أنها قامت، ابتداء من ليلة 8 شتنبر 2023، بمراقبة جميع سدود المملكة، سواء التي توجد في طور الاستغلال أو تلك التي توجد قيد الإنجاز، حيث تبين أن هذه المنشآت المائية لم يلحقها أي ضرر نتيجة الزلزال.

– تم تداول مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وتتحدث عن أمواجا عاتية ضربت ساحل سلا يومي الأربعاء والخميس، في أعقاب زلزال الحوز. (زائف)

كشفت عمليات التحقق التقني والمعاينة ، من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء، عن أن المقاطع المتداولة بهذا الخصوص، تم تصويرها ونشرها قبل سنوات عديدة من وقوع زلزال الحوز.

– أفاد تقرير، بثته إحدى القنوات الفضائية العربية، بأنه تم تسجيل عدة إصابات على إثر هزة ارتدادية وقعت أمس الأربعاء 13 شتنبر 2023 وتسببت في انهيارات صخرية ضخمة على طريق إيغيل بإقليم الحوز. (زائف)

نفت السلطات المحلية، في اتصال مع وكالة المغرب العربي، هذا الخبر جملة وتفصيلا، مؤكدة عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات إثر هذه الهزة الإرتدادية

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