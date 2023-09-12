“لوسيور كريسطال” تخصص 5 ملايين درهم لمساعدة ضحايا زلزال الحوز

هبة بريس

شهد المغرب ليلة الجمعة الماضية زلزالًا مدمراً أسفر عن فقدان الآلاف من الأرواح وتسبب في تدمير العديد من البنايات السكنية. وبفعل هدا الحدث الأليم، تجاوبت لوسيور كريسطال، الشركة الملتزمة اجتماعيًا، بفعالية مع هذه الكارثة الطبيعية، حيث قامت بتنسيق جميع جهودها وفرقها لإطلاق خطة دعم وتضامن خاصة بهدف مساعدة السكان المتأثرين والوقوف بجانب الضحايا.

بعد مضي ساعات قليلة من وقوع هذه المأساة الإنسانية، قامت لوسيور كريسطال بإطلاق العديد من المبادرات المُواطنة بهدف تقديم المساعدة وإغاثة المجتمعات المتضررة من الزلزال. وفي هذا الصدد، قال إبراهيم العروي، المدير العام للوسيور كريسطال : “التزامنا تجاه المجتمع المغربي راسخ وقوي، خصوصا في مثل هذه الأوقات الصعبة، فمن الواجب علينا أن نقف إلى جانب المواطنين المتضررين من هذه الكارثة”.

وفي هذا الإطار تُوفر لوسيور كريسطال للعائلات المتضررة 100.000 لتر من زيت المائدة “Oléor” في عبوات من سعة 5 لترات، و100.000 قطعة من صابون الكف، بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليون درهم. ومن أجل ضمان توزيع هذه الموارد بشكل فعال، تعمل لوسيور كريسطال بشكل وطيد مع السلطات المحلية، وتنسق بشكل مثالي مع شبكة اللوجستيات المنتشرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال.

وإلى جانب التبرعات العينية المذكورة أعلاه، قدمت لوسيور كريسطال مساهمة مالية بقيمة 3 ملايين درهم لصندوق التضامن الوطني، والذي سيدعم بشكل خاص جهود إعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، وتغطية النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل. وفي الإجمال، خصصت لوسيور كريسطال ما مجموعه 5 ملايين درهم لمساعدة ضحايا وعائلات زلزال الحوز.

وتضامناً منها مع الشعب المغربي، قامت مجموعة Avril، الشريك التاريخي والمساهم المرجعي لشركة لوسيوركريسطال، بالمساهمة بمبلغ 3 ملايين درهم من أجل دعم صندوق التضامن الوطني.

وإدراكًا منها بأهمية تعبئة المواطنين في مثل هذه الأوقات الصعبة، تشجع لوسيوركريسطال كافة مستخدميها على التبرع بالدم في جل ربوع المملكة.

ولم تتوقف مساهمات لوسيور كريسطال عند هذا الحد، حيث تم إطلاق مبادرة من لدن موظفي وموظفات الشركة من أجل المساهمة في جمع الملابس والأغطية والمواد الغدائية والإمدادات الأساسية الأخرى لمساعدة العائلات المتضررة وتلبية الاحتياجات العاجلة. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت لوسيور كريسطال دعما خاصا لموظفيها الذين تأثرت أسرهم بالزلزال، وقدمت لهم الدعم النفسي والمالي لمساعدتهم على التغلب على هذه الفترة الصعبة.

وبصفتها شركة مواطنة، ستستمر لوسيور كريسطال في التزامها بتعبئة جميع الموارد المتاحة من أجل دعم هذا الزخم من التضامن الذي يجتاح المغرب، وستواصل تقديم الدعم والمساهمة اللازمة للساكنة المتضررة.

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