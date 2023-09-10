العاهل السعودي يوجه بتسيير جسر جوي لضحايا الزلزال في المغرب

2023-09-10 / 22:44
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هبة بريس - وكالات

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأحد، بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقا من الملك وولي العهد على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية.

وأوضح أنه وبموجب التوجيه، سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في الزلزال.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات استجابت لعروض دعم قدمتها إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ.

وأضافت الداخلية أنه وفي إطار تبني مقاربة تتوافق مع المعايير الدولية في مثل هذه الظروف، أجرت السلطات المغربية تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية.

وأفادت بأنه وباعتماد نهج التنسيق نفسه وتقييم الاحتياجات المرتبطة بهذه الفترة الحرجة، فقد دخلت هذه الفرق يوم الأحد 10 سبتمبر الجاري في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية.

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