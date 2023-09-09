زلزال الحوز.. توافد كبير للمواطنين على مركز تحاقن الدم بمراكش

2023-09-09 / 11:13
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هبة بريس

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين صباح اليوم السبت على المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش وذلك استجابة لنداء وجهه المركز ليلا للتبرع لصالح المتضررين من الزلزال الذي سجل ليلة الجمعة السبت.

وكان المركز قد أعلن فور تسجيل الهزة الأرضية عن تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستيكية لاستقبال المتبرعين في أفضل الظروف لتقديم المساعدة للضحايا.

وفي هذا السياق، أوضح مسؤول بالمركز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجرحى سيحتاجون بالتأكيد إلى كميات كبيرة من الدم، مؤكدا أن المركز لم يدخر أي جهد سواء على المستوى اللوجيستيكي أو البشري من أجل توفير ظروف نجاح هذه العملية النبيلة للتضامن والتعاضد.

وقد سجلت بالفعل تعبئة كبيرة على مستوى العديد من المؤسسات الصحية بمراكش، على غرار المركز الاستشفائي محمد السادس من أجل تقديم العلاجات اللازمة للجرحى.

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