خبير في قضايا المناخ.. مشاريع الهيدروجين الأخضر “خطوة نحو المستقبل”

هبة بريس _ الرباط

يتطلع المغرب إلى التحول إلى مورد وفاعل دولي رئيسي في قطاع الطاقات المتجددة، بعد إعلان الحكومة اعتزامها تفعيل ما أسمته “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، العام المقبل، وإطلاق مشروع وطني لإنتاج هذه الطاقة المستقبلية

رئيس منظمة “المنارات الإيكولوجية” المهتمة بقضايا المناخ والتنمية، بنرامل مصطفى، قال أن إطلاق العرض الجديد يأتي ضمن جهود “دعم الانتقال الطاقي بالبلاد، والمرور للسرعة النهائية في إطلاق وتنفيذ المشاريع بالمجال”.

ويؤكد أن التوجه نحو إطلاق واحتضان مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تمثل طاقة المستقبل، “خطوة جديدة نحو المستقبل، بعد أن قطعت البلاد أشواطا مهمّة في إنتاج الطاقة الشمسية والريحية”.

ويوضح بنرامل للحرة أن المغرب “محط أنظار استثمارات مهمة في المجال”، ما يدفع الحكومة إلى إطلاق المشروع الأخير الذي سيهدف أساسا إلى توفير البنيات الأساسية للاستثمار أمام الشركات المحلية والأجنبية.

وعقدت الحكومة المغربية، الأسبوع الجاري، الاجتماع الأول المتعلق بالشروع في تنفيذ مشروع “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، الهادف إلى “تثمين المؤهلات” التي تزخر بها البلاد، و”الاستجابة لمشاريع المستثمرين في هذا المجال الواعد”، حسبما جاء في بيان عن اللقاء الذي حضره وزراء الداخلية والانتقال الطاقي والاستثمار، وممثلين عن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

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