خبير اقتصادي … مصالح المغرب ستتأثر بالتوترات في النيجر والغابون.

هبة بريس / بتصرف

يتابع المغرب أثار التوتر الحاصل في النيجر والغابون، وانعكاسات ذلك ، لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية.

ويتابع المغرب التطورات بشكل دقيق إذ يحتفظ بعلاقات قوية مع جل هذه الدول، والتي ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع المغرب.

وبلغ نمو المبادلات التجارية، بين المغرب ودول القارة 6.1 في المئة ما بين 2009 و2019، حسب بيانات رسمية مغربية.

وتستحوذ أفريقيا على 43 في المئة من الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، حسب أرقام مكتب الصرف المغربي عام 2021.

وحول الموضوع ..قال عبد العزيز كوكاس، الخبير الاقتصادي المغربي، إن العديد من مصالحه ستتأثر بالتوترات في النيجر والغابون.

وأضاف في حديث صحفي أن الحضور الاقتصادي المغربي في الغابون قوي، إذ تتعدد مجالات الاستثمار والتعاون المغربي مع دول المنطقة، والتي تشمل الفلاحة والعقارات والبنوك وقطاعات اقتصادية أخرى.

ولفت إلى أن استمرار التوترات يترك انعكاسات على الاقتصاد المغربي، خاصة إذا تعدد عمليات الانقلاب في دول أخرى. يقول كوكاس لسبوتنيك

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وترتبط المغرب مع الغابون بالعديد من الاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارات المتبادلة بين الرباط وليبرفيل، إذ زار الملك محمد السادس الغابون عدة مرات، أولها كانت عام 2002، ثم في سنوات 2004 و2005 و2006، وكانت آخر زيارة يقوم بها الملك محمد السادس للغابون عام 2015.

وتمثل الدول الأفريقية أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب، خاصة بعد أن فتحت 22 دولة قنصليات لها سواء في الداخلة أو العيون، من بينها بوركينا فاسو وغينيا والغابون، فيما لم تتخذ النيجر الموقف المماثل حتى الآن.

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