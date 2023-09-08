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تقرير: إسبانيا تشهد إقبالا كبيرا في بيع فحوصات “كورونا”

2023-09-08 / 09:34
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هبة بريس - وكالات

أفاد تقرير لشركة الصناعات المشتركة لتكنولوجيا المعلومات الصحية والأبحاث السريرية “IQVIA”، بارتفاع مبيعات فحص فيروس كورونا بنسبة 500% في الصيدليات الإسبانية، وفق صحيفة “توينتي مينتوس”.

وقالت الصحيفة إنه تم بيع 508.744 فحصًا في إسبانيا، أي ستة أضعاف ما كان عليه قبل شهرين، مع ملاحظة أن بعض المناطق وصلت فيها المبيعات إلى 1000%.

وبحسب التقرير، أظهرت المعلومات التي تم جمعها من 6.500 صيدلية، أن مناطق الحكم الذاتي التي شهدت ارتفاعًا في بيع فحوصات “كوفيد-19” السريعة في الأسبوع الأخير من غشت الماضي، كانت الأندلس بـ 95.375 فحصًا، وكاتالونيا بـ 73.755 فحصًا.

وأظهرت المعلومات أن أكبر زيادة في المبيعات كانت في مقاطعتا “إكستريمادورا” بنسبة 1,320%، و”كاستيلا لا مانشا” بنسبة 1,008%.

كما توافقت النسب المعروضة لبيع فحوصات كوفيد-19 مع البيانات الصادرة عن تقرير نظام المراقبة التابع لمعهد كارلوس الثالث الصحي “ISCIII”، والتي تظهر زيادة في انتقال العدوى المجتمعية في إسبانيا، حيث تشير جميع المؤشرات إلى زيادة في تسجيل حالات كوفيد-19 في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات.

وذكر رافائيل أورتي، رئيس الجمعية الإسبانية للطب الوقائي والصحة العامة “Sempspgs”، أن إسبانيا قد تشهد موجة وبائية جديدة، ويعتقد أن هذا شيء سيحدث في الأعوام المقبلة، لكن ليس مثل الإنفلونزا التي تميل إلى الظهور في الشتاء فقط، إذ إن كوفيد-19 أصبح يظهر كل صيف.

ولفتت الصحيفة إلى أن متغيرات “SARS-CoV-2” وEG.5 وEG.5.1، المسماة “Eris”، والتي أعلنت منظمة الصحة العالمية “OMS” مؤخرًا بأنه متغير “مثير للقلق”، سجلت أعلى نسبة انتشار في إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

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