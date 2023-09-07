الدول الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية…المغرب في المركز الخامس

2023-09-07 / 21:37
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هبة بريس _ بتصرف

كشف تقرير أصدره قسم التجارة والتنمية في منظمة الأمم المتحدة، عن الدول الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، عام 2022.

وبحسب التقرير الأممي، تمكنت العديد من الدول الأفريقية وفي مقدمتها مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا، من الحفاظ على التدفقات المرتفعة من الاستثمار الأجنبي المباشر، في عام 2022، بالرغم من أن هذه التدفقات على المستوى الدولي انخفضت بنسبة 12%، في عام 2022، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار.

ويشير التقرير إلى أن “مصر، احتلت المركز الأول على مستوى القارة، إذ شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من الضعف، ليصل إلى 11 مليار دولار، وذلك بفضل زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، إذ بلغ عدد المشاريع الجديدة 161 مشروعا، أي ما يقرب من ضعف العدد، في العام الماضي، كما ارتفع إجمالي مبالغ اتفاقيات تمويل المشاريع الدولية بمقدار الثلثين ليصل إلى 24 مليار دولار أمريكي”.

وفي المقابل تراجعت الاستثمارات في المغرب، باحتلاله المركز الخامس في أفريقيا، وذلك بنسبة 6% لتصل الاستثمارات إلى نحو 2.1 مليار دولار.

أما جنوب أفريقيا، فعادت إليها الاستثمارات واسطاعت العودة إلى مستوياتها السابقة بعد معدل مرتفع بشكل غير طبيعي، في عام 2021، بسبب إعادة تشكيل الشركات على نطاق واسع في البلاد، حيث حلت جوهانسبورغ، في المركز الثاني وبلغت الاستثمارات فيها 9 مليارات دولار وهو أقل بكثير من مستوى، عام 2021، كما بلغت مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في البلاد 4.8 مليار دولار.

وجاءت إثيوبيا في المرتبة الثالثة، التي بلغت فيها الاستثمارات الأجنبية نحو 3.7 مليار دولار، وتلتها كل من السنغال (2.6 مليار) والمغرب(2.1)، والكونغو (1.8)، وغانا (1.5) وتنزانيا المرتبة التاسعة بنحو 1.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 8%، عن العام السابق. _ تقول وكالة سبوتنيك _

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