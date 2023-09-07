أمن البيضاء يوقف “لص” الهواتف المحمولة
هبة بريس
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إبن مسيك بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء 6 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة بالخطف وحيازة منقولات يشتبه في كونها عائدات إجرامية.
وكان المشتبه فيه قد أقدم على ارتكاب مجموعة من عمليات السرقة باستعمال الخطف بمدينة الدار البيضاء، استهدفت هواتف الضحايا، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن توقيفه والعثور داخل سيارته على 19 هاتفا محمولا يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الاجرامية، وكذا التحقق من مدى وجود شركاء أو مساهمين آخرين في هذا النشاط الإجرامي.
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4 تعليقات
سيأخد شهرين وسيخرج ويرجع إلى عمله . القضاء في المغرب أصبح متساهل مع اللصوص والفاسدين.
يجب معاقبته عقوبة شديده
مادامو يدخلون السجن ويخرجون منه كانهم خرجو من فندق للاسف
يجب أن يحكم عليهم الا ان يصلحون حالهم بانفسهم وعند خروجهم تكون عليهم مراقبة عند ارتكابهم لاي شيء من الاجرام يعاد اليه بدون محاكمته