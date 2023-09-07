إقبال جماهيري كثيف على اقتناء تذاكر مباراة الأسود بأكادير

2023-09-07 / 12:49
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هبة بريس ـ رياضة

إقبال كثيف ذاك الذي يشهده موقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بوابتها المخصصة لبيع تذاكر المباراة التي سيجريها أسود الأطلس بمدينة أكادير.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد تجاوز طابور الانتظار الافتراضي لاقتناء تذكرة المباراة حاجز 100 ألف شخص، ينتظرون دورهم عبر الموقع لحجز تذكرة المباراة الرسمية التي ستجرى بشبابيك مغلقة.

من جهة ثانية، يواصل المنتخب الوطني استعداداته للمباراة التي ستجمعه يوم السبت 9 شتنبر 2023 بالمنتخب الليبيري في الملعب الكبير لاكادير في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم التي ستجرى اطوارها بكوت ديفوار بداية السنة المقبلة.

وبرمج وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، أمس الاربعاء 6 شتنبر 2023 حصتين تدربيتين ركز من خلالهما على الجانب التكتيكي والبدني، وشهدت الحصة التدريبية المسائية مشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم.

جدير بالذكر، أن المباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري ستنطلق على الساعة الثامنة مساءا.

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‫5 تعليقات

  3. الركراركي يجب أن يغير طريقة لعبه الدفاعي وعدم الظغط على حامل الكرة أمام المنتخبات الضعيفة والمتوسطة واستخدامه فقط مع المنتخبات القوية
    يجب فرض اسلوب اللعب والضغط على حامل الكرة أمام المنتخبات الضعيفة والمتوسطة مثل ما كان يفعل رونار …. ظغط خفيف على كندا أعطانا هدف ولو ظغطنا اكثر لكان أهداف لكن التراجع للخف أمام المنتخبات الضعيفه والمتوسطة مغامرة وإعطاء معنوية للخصم

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