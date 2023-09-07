بالتراضي.. اتحاد طنجة يفسخ عقد محسن متولي

2023-09-07 / 11:55
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هبة بريس

قرر نادي اتحاد طنجة لكرة القدم فسخ عقد لاعب وسط الميدان محسن متولي بالتراضي.

وذكر بلاغ لنادي مدينة البوغاز أن اتحاد طنجة واللاعب محسن متولي توصلا إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرسمي الذي يربط الطرفين.

وأعرب نادي اتحاد طنجة بكل مكوناته عن شكره للاعب محسن متولي، الذي تعاقد معه خلال المرحلة الثانية من البطولة الاحترافية الماضية، لما قدمه من جهود كبيرة طيلة فترة حمله للقميص الأبيض والأزرق وتفانيه في خدمة الفريق، متمنيا له حظا موفقا في باقي مساره الرياضي.

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