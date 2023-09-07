إطلاق خط جوي جديد مباشر بين الصويرة وتل أبيب

هبة بريس

تم، اليوم الخميس 7 شتنبر، بمطار بن غوريون إطلاق خط جوي جديد سيربط بين مدينتي الصويرة وتل أبيب والذي ستؤمنه شركة الطيران الإسرائيلية ”أركيا“ بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا.

ويندرج إطلاق هذا الخط في إطار اتفاقية تفاهم تم التوقيع عليها في 18 يوليوز الماضي بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة الطيران ”أركيا“، انسجاما مع جهود المكتب للترويج للمغرب كوجهة في السوق الإسرائيلية.

وتم إطلاق هذا الخط الذي يروم تطوير وتعزيز الربط الجوي بين المغرب وإسرائيل، وكذا الترويج للنشاط السياحي بين البلدين، بحضور رئيس مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب عد الرحيم بيوض وعمدة مدينة الصويرة ومسؤولين من مطار بن غوريون وممثلي الفاعلين السياحيين. وقد التزمت “أركيا”، وهي ثاني أكبر شركة طيران إسرائيلية، بإحداث خط مباشر بين تل أبيب والصويرة، يوفر 11 ألف مقعدا.

وللترويج لعملية إطلاق الخط الجديد تل أبيب-الصويرة، اعتمد المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة الإسرائيلية على عدة آليات تواصلية مشتركة متعددة القنوات ستبث على العديد من الوسائط الإعلامية (التلفزيون، الصحافة، الملصقات والمنصات الرقمية)، وذلك قصد التعريف بالمميزات السياحية التي تزخر بها وجهة الصويرة، وإبراز عراقة تاريخها، والذاكرة والثقافة اليهودية-المغربية التي تحفل بها مدينة الرياح.

يشار إلى أن توافد السياح الإسرائيليين على المغرب ما فتئ ينمو ويتطور. ففي سنة 2022، بلغ عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا المغرب 75 ألف سائح، أي بارتفاع بنسبة 87 في المائة مقارنة مع سنة 2019. وعند متم شهر يونيو 2023، استقبلت مطارات المغرب حوالي 39 ألف مسافر إسرائيلي، أي بزيادة بلغت 35 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022 و146 في المائة مقارنة مع يونيو 2019.

وستمكن هذه الخطوط الجديدة من ضخ دينامية جديدة في هذا التوجه، فضلا عن تشجيع السياحة والاقتصاد. وبهذا، تواصل إستراتيجية “Light In Action”، التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة، جني ثمارها، لا سيما في مجال النقل الجوي وفتح خطوط مباشرة.

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