الحكومة تتوقع نمو في “الاقتصاد” وتراجع في “التضخم”

هبة بريس _ اقتصاد

قالت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7 بالمئة في 2024 بعد توقعات بنموه 3.4 بالمئة هذا العام.

وقالت الوزارة في تقرير قبل تقديم موازنة 2024 إلى البرلمان، إن التوقعات استندت إلى افتراض تحسن الطلب الخارجي على سلع البلاد ومحصول متوسط بعد محصول هزيل هذا العام بسبب نقص هطول الأمطار.

وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 4.5 بالمئة في 2023، مشيرة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق الاجتماعي في 2024.

وبعد أن تسارع التضخم إلى 5.6 بالمئة عام 2023، من المتوقع أن يتراجع إلى 3.4 بالمئة في عام 2024، قبل أن ينخفض ​​إلى اثنين بالمئة عام 2025.

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