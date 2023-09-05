أول سفير سعودي يصل طهران بعد استئناف العلاقات

2023-09-05 / 20:01
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هبة بريس _ وكالات

قالت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، إن أول سفير سعودي لدى إيران، منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية، وصل إلى طهران اليوم لمباشرة مهام عمله.

ونقلت الوكالة عن السفير عبد الله بن سعود العنزي قوله إن “توجهيات القيادة الرشيدة تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين”.

وفي مارس الماضي، أعلن عن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الرياض وطهران بعد توسط الصين بين البلدين.

وكانت السعودية قطعت العلاقات مع إيران في 2016 عندما هاجم متظاهرون سفارتها في طهران احتجاجا على إعدام الرياض رجل دين شيعيا بارزا.

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