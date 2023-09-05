خلال 8 أشهر.. إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب تجاوز 105 الف وحدة

هبة بريس

أفادت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 105.662 وحدة عند متم غشت 2023، بانخفاض نسبته 1.26% مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الجمعية أنه حسب الصنف، عرف عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة، ليبلغ 95.974 وحدة برسم الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، بينما بلغ العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة 9.688 وحدة (ناقص 13,67 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته، أن علامة “داسيا” هيمنت على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق بلغت 23,42 في المائة، أي ما يعادل 22.484 وحدة مباعة عند متم غشت 2023، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت ما يعادل 15.189 وحدة (أي 15,83 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة “هيونداي” (10.991 وحدة وبنسبة 11,45 في المائة من حصة السوق).

وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، حققت علامة “رونو” مبيعات بلغت 2.210 وحدة (أي 22,81 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) التي باعت 1.503 سيارة (أي 15,51 في المائة من حصة السوق) وعلامة “فورد” بما مجموعه 1.184 وحدة (أي 12,22 في المائة من حصة السوق).

وفي صنف السيارات الفاخرة، رفعت علامة “أودي” حجم مبيعاتها بنسبة 4,28 في المائة إلى 2.853 سيارة لتصل إلى 2,97 في المائة من حصة السوق، متقدمة بذلك على علامة ” بي إم دبليو (BMW) ” (2.236 وحدة و2,33 في المائة من حصة السوق)، تليهما “مرسيدس” (1.706 وحدة و1,78 في المائة من حصة السوق).

ومن جهتها، باعت علامة “بورش” 265 وحدة، بزيادة نسبتها 17,26 في المائة، بينما تراجعت مبيعات علامة “جاغوار” بنسبة 5,88 في المائة إلى 80 سيارة.

وخلال شهر غشت فقط، أشارت الجمعية إلى تسجيل انخفاض في المبيعات الإجمالية بنسبة 2,92 في المائة لتبلغ 11.128 وحدة. وفي التفاصيل، سجل صنف السيارات الخاصة انخفاضا نسبته 3,46 في المائة بتسجيل 9.666 سيارة مباعة، بينما تم تسجيل ارتفاع في مبيعات صنف السيارات النفعية الخفيفة بنسبة 0,76 في المائة إلى 1.460 وحدة.

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