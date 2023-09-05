إصابة جيل بايدن بفيروس كورونا

2023-09-05 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن نتيجة اختبار كوفيد للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن جاءت إيجابية، الاثنين، في حين أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن كانت سلبية.

وأفاد مكتبها أن السيدة الأولى البالغة 72 عاما تعاني من “أعراض خفيفة فقط”، وستلازم منزلها في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير. وكانت جيل بايدن قد أصيبت بفيروس كورونا قبل عام.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن (80 عاما) خضع لاختبار كوفيد مساء الاثنين وكانت نتيجته سلبية، مضيفا أنه سيواصل إجراء اختبارات منتظمة ومراقبة الأعراض.

وشهدت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا وحالات الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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