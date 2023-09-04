الصورة تعبيرية

تونس تسجل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد

2023-09-04 / 15:56
0
هبة بريس - وكالات

كشف مسؤول صحي تونسي، اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت تونس أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد “EG.5” لدى رضيع، وفق آخر تقطيع جيني قام به قسم الأمراض الفيروسية بمستشفى شارنيكول.

وفي التفاصيل، أوضح عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ورئيس لجنة التلقيح، هاشمي الوزير، أن حالة الرضيع مستقرة بعد مغادرته مستشفى مستشفى شارنيكول، ولم يتسبب في حالة عدوى داخل المؤسسة الاستشفائية أو في محيط عائلته.

وأشار “الوزير” إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا لا يمثل تهديدا على صحة المواطنين مقارنة بالمتحورات الأخرى التي أثرت بشكل واضح على المنظومة الصحية، مضيفا: “لقد قمنا بقرابة 70 تقطيع جيني منذ شهر جويلية الماضي والتي أظهرت أنه لا يوجد متحور مهيمن من فيروس كورونا حاليا في تونس”.

وبيّن أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة يعود الى نقص المناعة وعدم تلقي التلقيح المضاد لكوفيد-19 منذ إنقضاء آخر موجة وبائية، إضافة إلى كثرة التجمعات خلال فصل الصيف مما يساهم في انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن 95% من الإصابات بفيروس كورونا هي حالات بسيطة، فيما شهد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعض التعكرات، وأن الأسبوع الفارط شهد انخفاضا في عدد الإصابات بكورونا.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشرطة الإيطالية تعتقل 3مغاربة تورطوا في سرقة ساعة يد نجم فورمولا 1 

الشرطة الإيطالية تعتقل 3مغاربة تورطوا في سرقة ساعة يد…

2023-09-04 / 16:56
Photo of وزارة الخارجية البريطانية تحذر رعاياها من “همجية” و إجرام العسكر الجزائري

وزارة الخارجية البريطانية تحذر رعاياها من “همجية” و إجرام…

2023-09-04 / 15:44
Photo of فرنسا تعمل على مشروع قانون لحظر السجائر الإلكترونية

فرنسا تعمل على مشروع قانون لحظر السجائر الإلكترونية

2023-09-04 / 13:57
Photo of رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون: نثمن دعم الشعب لتحرك الجيش

رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون: نثمن دعم الشعب لتحرك…

2023-09-04 / 12:58
Photo of السويد.. توقيف 15 شخصًا حاولوا منع تدنيس القرآن الكريم

السويد.. توقيف 15 شخصًا حاولوا منع تدنيس القرآن الكريم

2023-09-04 / 11:26
Photo of بعد أطول مهمة عربية في الفضاء.. سلطان النيادي يصل إلى الأرض

بعد أطول مهمة عربية في الفضاء.. سلطان النيادي يصل…

2023-09-04 / 10:10
Photo of كندا.. قت.يلان وستة جرحى بإطلاق نار في مدينة أوتاوا

كندا.. قت.يلان وستة جرحى بإطلاق نار في مدينة أوتاوا

2023-09-04 / 09:50
Photo of “قائد الانقلاب” يؤدي اليمين الدستورية “رئيسا للمرحلة الانتقالية” في الغابون

“قائد الانقلاب” يؤدي اليمين الدستورية “رئيسا للمرحلة الانتقالية” في…

2023-09-04 / 09:27
Photo of ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 8 قتلى في الجزائر

ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 8 قتلى في الجزائر

2023-09-03 / 22:42
Photo of توقيف مهاجر مغربي مشتبه في ارتكابه جريمة قـ..ـتل في حق مواطنة إيطالية

توقيف مهاجر مغربي مشتبه في ارتكابه جريمة قـ..ـتل في…

2023-09-03 / 22:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق