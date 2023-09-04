رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون: نثمن دعم الشعب لتحرك الجيش

2023-09-04 / 12:58
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هبة بريس - وكالات

ثمن رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، دعم الشعب لتحرك الجيش، مشيرا إلى أن قوات الأمن اختارت الانحياز إلى الشعب والحرية.

وأضاف نغيما في كلمة له بعد أداء القسم الدستورية، أن الشعب يطالب باحترام حقوقه، والجيش هو من سيعيد الكرامة للشعب، لافتا إلى أن الظروف السابقة لم تسمح بإحلال الديمقراطية.

وأكد نغينا أنه ومن معه ملتزمون بوحدة الشعب خلال المرحلة الانتقالية، ملتزمون بإقامة علاقات ودية مع كافة الدول.

وجرت اليوم الاثنين، مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية -التي لم تحدد مدتها- أمام المحكمة الدستورية في الغابون.

وكان الناطق باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات التي تضم قيادات الجيش، أعلن أن الجنرال نغيما قرر إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل، متعهدا باحترام الغابون لكل التزاماتها الداخلية والخارجية، وذلك بعدما وضع ضباط في الجيش حدا لحكم عائلة بونغو الذي دام 55 عاما.

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