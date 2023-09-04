السويد.. توقيف 15 شخصًا حاولوا منع تدنيس القرآن الكريم

هبة بريس - وكالات

أوقفت الشرطة السويدية، الأحد، 15 شخصًا كانوا يحاولون منع اللاجئ العراقي سلوان موميكا المقيم بالعاصمة ستوكهولم من حرق نسخة من القرآن الكريم.

ووقع الحادث في منطقة فارنهيمستورجيت في مدينة مالمو الواقعة في أقصى جنوبي البلاد، وهي موطن لكثافة سكانية مسلمة.

وقام نحو 100 متظاهر بإلقاء الحجارة والزجاجات على الشرطة وموميكا، بعد أن أحرقت مجموعة مناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم تحت حماية الشرطة.

وأبعدت الشرطة موميكا من مكان الحادث بعد وقوع مشاجرة واعتقلت 15 متظاهرا.

وقالت شرطة مالمو، في بيان، إن “التواجد الأمني المكثف مستمر في المنطقة تحسبا لوقوع حوادث محتملة”.

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