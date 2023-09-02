انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة أسود الأطلس ضد ليبيريا
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني الأول بمنتخب ليبيريا، يوم السبت 9 شتنبر 2023 بالملعب الكبير بمدينة أكادير؛ ابتداء من يوم السبت 2 شتنبر 2023 بداية من الساعة الخامسة عصرا، عبر المنصة الرسمية لبيع التذاكر:
www.frmftickets.ma
ويمكن سحب هذه التذاكر ابتداء من يوم الاثنين 4 شتنبر على الساعة 9 صباحا من الشبابيك التالية
– مدينة الدار البيضاء:
• المركب الرياضي الصخور السوداء
– مدينة الرباط:
• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن
– مدينة أكادير:
• ملعب احمد فنا – الدشيرة
• ملعب اولمدني بتكوين
• الملعب البلدي لأيت ملول
وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:
الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.
الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.
* الدرجة الثالثة: 50 درهما .
* الدرجة الثانية: 80 درهما.
* الدرجة الأولى: 120 درهما.
ملحوظة:
• ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك.
• ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.