انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة أسود الأطلس ضد ليبيريا

هبة بريس - القسم الرياضي

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني الأول بمنتخب ليبيريا، يوم السبت 9 شتنبر 2023 بالملعب الكبير بمدينة أكادير؛ ابتداء من يوم السبت 2 شتنبر 2023 بداية من الساعة الخامسة عصرا، عبر المنصة الرسمية لبيع التذاكر:

www.frmftickets.ma

ويمكن سحب هذه التذاكر ابتداء من يوم الاثنين 4 شتنبر على الساعة 9 صباحا من الشبابيك التالية

– مدينة الدار البيضاء:

• المركب الرياضي الصخور السوداء

– مدينة الرباط:

• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن

– مدينة أكادير:

• ملعب احمد فنا – الدشيرة

• ملعب اولمدني بتكوين

• الملعب البلدي لأيت ملول

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.

* الدرجة الثالثة: 50 درهما .

* الدرجة الثانية: 80 درهما.

* الدرجة الأولى: 120 درهما.

ملحوظة:

• ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك.

• ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.

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