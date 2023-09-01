هبة بريس _ الرباط

في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف برسم شهر يوليوز:

– بلغ العجز التجاري للمغرب أزيد من 169,47 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بانخفاض بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

– انخفضت الواردات بنسبة 2,3 في المائة لتصل إلى أزيد من 419,61 مليار درهم وارتفعت الصادرات بنسبة 0,8 في المائة لتصل إلى 250,14 مليار درهم.

– ارتفع معدل التغطية بواقع 1,8 نقطة ليصل إلى 59,6 في المائة مقابل 57,8 في المائة قبل سنة.

– بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ما يناهز 65,97 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، مقابل 59,98 مليار درهم قبل سنة.

– ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات بنسبة 51,4 في المائة (زائد 25,11 مليار درهم) ليصل إلى 73,94 مليار درهم.

– بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة أزيد من 8,63 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بانخفاض بنسبة 52,3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

– سجلت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاضا بنسبة 23,9 في المائة لتصل إلى 18,87 مليار درهم، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 53,3 في المائة.

– بلغت مبيعات قطاع السيارات ما يناهز 82,02 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بارتفاع بنسبة 37,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية

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