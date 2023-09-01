الصويرة.. ارتفاع عدد السياح بنسبة 18 في المائة عند متم يوليوز الماضي

هبة بريس _ الرباط

بلغ عدد السياح على مستوى مؤسسات الإيواء المصنفة بالصويرة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 148 ألف و657، أي بارتفاع بنسبة 18 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 (125 ألف و986).

وبحسب معطيات للمندوبية الإقليمية للسياحة بالصويرة، سجلت ليالي المبيت أيضا ارتفاعا بنسبة 21 في المائة متم شهر يوليوز الماضي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، لتصل إلى 342 ألف و726 ليلة مبيت.

كما بلغ عدد السياح على مستوى مؤسسات الإيواء المصنفة في مدينة الرياح في شهر يوليوز لوحده 26 ألفا و 76، أي بارتفاع بنسبة 42 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 (18 ألفا و383).

وبحسب أرقام المندوبية الإقليمية للسياحة ، فقد ارتفعت أيضا ليالي المبيت بنسبة 39 في المائة خلال شهر يوليوز 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ، لتبلغ 58 ألفا و292.

وبخصوص القدرة الاستيعابية للأسرة الإضافية المسجلة خلال النصف الأول من سنة 2023 ، أشار المصدر ذاته، إلى أنه تم تصنيف 58 مؤسسة إيواء جديدة، أي 313 غرفة جديدة و676 سريرا إضافيا.

ويعزى هذا الأداء الذي حققته مدينة الرياح على المستوى السياحي إلى الإقبال الذي شهدته المدينة ، وارتفاع أعداد الذين قضوا العطلة الصيفية بلؤلؤة المحيط الأطلسي خلال شهري يوليوز وغشت.

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