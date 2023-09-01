الصويرة.. ارتفاع عدد السياح بنسبة 18 في المائة عند متم يوليوز الماضي

2023-09-01 / 18:41
0
هبة بريس _ الرباط

بلغ عدد السياح على مستوى مؤسسات الإيواء المصنفة بالصويرة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 148 ألف و657، أي بارتفاع بنسبة 18 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 (125 ألف و986).

وبحسب معطيات للمندوبية الإقليمية للسياحة بالصويرة، سجلت ليالي المبيت أيضا ارتفاعا بنسبة 21 في المائة متم شهر يوليوز الماضي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، لتصل إلى 342 ألف و726 ليلة مبيت.

كما بلغ عدد السياح على مستوى مؤسسات الإيواء المصنفة في مدينة الرياح في شهر يوليوز لوحده 26 ألفا و 76، أي بارتفاع بنسبة 42 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 (18 ألفا و383).

وبحسب أرقام المندوبية الإقليمية للسياحة ، فقد ارتفعت أيضا ليالي المبيت بنسبة 39 في المائة خلال شهر يوليوز 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ، لتبلغ 58 ألفا و292.

وبخصوص القدرة الاستيعابية للأسرة الإضافية المسجلة خلال النصف الأول من سنة 2023 ، أشار المصدر ذاته، إلى أنه تم تصنيف 58 مؤسسة إيواء جديدة، أي 313 غرفة جديدة و676 سريرا إضافيا.

ويعزى هذا الأداء الذي حققته مدينة الرياح على المستوى السياحي إلى الإقبال الذي شهدته المدينة ، وارتفاع أعداد الذين قضوا العطلة الصيفية بلؤلؤة المحيط الأطلسي خلال شهري يوليوز وغشت.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تحويلات مغاربة العالم .. رقم قياسي في يوليوز

تحويلات مغاربة العالم .. رقم قياسي في يوليوز

2023-09-01 / 20:36
Photo of ضبط الأسواق : صدور 177 قرارا و 4 آراء عن مجلس المنافسة

ضبط الأسواق : صدور 177 قرارا و 4 آراء…

2023-09-01 / 16:39
Photo of الـONCF: نشاط نقل المسافرين ينمو بنسبة 34 %

الـONCF: نشاط نقل المسافرين ينمو بنسبة 34 %

2023-09-01 / 12:00
Photo of “غلوبال فايننس”: الجواهري من بين أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم

“غلوبال فايننس”: الجواهري من بين أفضل محافظي البنوك المركزية…

2023-08-31 / 20:29
Photo of بنك المغرب يعلن انخفاض الكتلة النقدية

بنك المغرب يعلن انخفاض الكتلة النقدية

2023-08-30 / 22:00
Photo of إيبيريا ” إكسبريس” تطلق خطا يربط بين مدريد ومراكش

إيبيريا ” إكسبريس” تطلق خطا يربط بين مدريد ومراكش

2023-08-30 / 18:03
Photo of الداخلة : شبكة صيد ” خيار البحر” تنشط من جديد بعد حجز طن من هذه المادة

الداخلة : شبكة صيد ” خيار البحر” تنشط من…

2023-08-30 / 14:30
Photo of بنسبة 12%.. السلطة المينائية طنجة المتوسط تحسن رقم معاملاتها

بنسبة 12%.. السلطة المينائية طنجة المتوسط تحسن رقم معاملاتها

2023-08-29 / 16:56
Photo of ارتفاع الصادرات المغربية لتركيا بنسبة 56%

ارتفاع الصادرات المغربية لتركيا بنسبة 56%

2023-08-27 / 10:55
Photo of بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 1.76% مقابل الدولار

بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 1.76% مقابل الدولار

2023-08-26 / 16:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق