الركراكي عن “لامين يامال”: “لا يمككنا إجبار أي لاعب على قبول اللعب مع المغرب”

هبة بريس

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي، عن سبب غياب اللاعب يامين لامال عن لائحة المنتخب الوطني لمبارتي ليبيريا و بوركينافاسو .

وقال الركراكي في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الخميس “التقيت بيامال وتحدثت معه بخصوص الانضمام للمنتخب المغربي، لكن لا يمككنا إجبار أي لاعب لقبول اللعب في صفوف المنتخب المغربي، خصوصا وأنه ولد في إسبانيا ولعب مع إسبانيا في فئة الشباب”.

وشدد الركراكي على أن الجامعة بذلت جهودا لضم اللاعب يامال لصفوف المنتخب المغربي، لكن قرار اللعب والانضمام لأسود الأطلس يبقى قرارا يصعب اتخاذه من طرف لاعب يبلغ من العمر 16 سنة.

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