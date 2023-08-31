حضور الكعبي وغياب زياش.. الركراكي يكشف عن قائمة “أسود الأطلس”

هبة بريس

أعلن الناخب الوطني، وليد الركراكي، صباح اليوم الخميس، عن لائحة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمباراتي ليبيريا بمدينة أكادير في 9 من شهر شتنبر المقبل، وبوركينا فاسو في 12 من الشهر ذاته بمدينة لانس بفرنسا.

وعرفت لائحة الركراكي المستدعاة للمبارتين القادمتين مفاجآت جديدة.

وفيما يلي قائمة المنتخب المغربي:

حراسة المرمى: ياسين بونو- منير الحجوي، يوسف المطيع، المهدي بنعبيد

الدفاع: أشرف حكيمي- نصير مزراوي- نايف أكرد- رومان سايس، جواد الياميق، يونس عبد الحميد، عبد الحميد أبقار، يحيى عطية الله

الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، ريتشارسون، سليم أملاح، جمال بوشاوري

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، أمين حارث، زكرياء أبو خلال، أمين عدلي، وليد شديرة، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، عبد الرزاق حمد الله، إبراهيم صلاح

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