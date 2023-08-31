حضور الكعبي وغياب زياش.. الركراكي يكشف عن قائمة “أسود الأطلس”

2023-08-31 / 11:51
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هبة بريس

أعلن الناخب الوطني، وليد الركراكي، صباح اليوم الخميس، عن لائحة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمباراتي ليبيريا بمدينة أكادير في 9 من شهر شتنبر المقبل، وبوركينا فاسو في 12 من الشهر ذاته بمدينة لانس بفرنسا.

وعرفت لائحة الركراكي المستدعاة للمبارتين القادمتين مفاجآت جديدة.

وفيما يلي قائمة المنتخب المغربي:

حراسة المرمى: ياسين بونو- منير الحجوي، يوسف المطيع، المهدي بنعبيد

الدفاع: أشرف حكيمي- نصير مزراوي- نايف أكرد- رومان سايس، جواد الياميق، يونس عبد الحميد، عبد الحميد أبقار، يحيى عطية الله

الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، ريتشارسون، سليم أملاح، جمال بوشاوري

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، أمين حارث، زكرياء أبو خلال، أمين عدلي، وليد شديرة، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، عبد الرزاق حمد الله، إبراهيم صلاح

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